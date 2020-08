Ugolini (M5S): "Da governo milioni per elettrificare banchine"

La Spezia - "Come M5S abbiamo avuto più volte modo di sottolineare i benefici che deriverebbero dall'elettrificazione delle banchine dei nostri porti, progetto certamente in grado di migliorare la qualità della vita nelle zone limitrofe alle aree portuali, riducendo sensibilmente le emissioni di polveri sottili. Progetto che dovrà andare di pari passo con un secondo aspetto altrettanto importante, ovvero che anche le navi da crociera siano predisposte all'alimentazione da banchine elettrificate”. Lo afferma il candidato alle Regionali 2020 Paolo Ugolini, Movimento cinque stelle. “In merito, nel corso della X Legislatura, abbiamo sollecitato anche l'Autorità Portuale ponendo il tema delle navi ormeggiate alla Spezia, la cui continua accensione dei motori interferisce con la qualità della vita dei cittadini. La risposta a lungo attesa è arrivata ieri dal Governo che, come ha fatto sapere il sottosegretario ai trasporti Roberto Traversi, con il “Decreto Investimenti Autorità di sistema portuale” destina 906 milioni di euro alla realizzazione di 23 progetti infrastrutturali per i porti italiani: alla Liguria andranno 41 milioni e tra questi anche le risorse per elettrificare le banchine dei nostri porti. Tra le 23 opere previste, figurano anche quelle per l'alimentazione delle navi da terra (cold ironing) per le navi da crociera e per i traghetti che quotidianamente soffocano i quartieri affacciati sul porto con i loro scarichi. “Le risorse per rendere i nostri scali più moderni, ecologicamente sostenibili ed efficienti dunque ora ci sono: l’opportunità va colta senza ulteriori ritardi nell’interesse di tutti i cittadini liguri, con particolare riguardo alla qualità della vita di chi vive nelle aree limitrofe ai porti”, conclude Ugolini.