Ufficio postale di Marola, Lombardi presenta un'interpellanza per chiederne la riapertura

La Spezia - Massimo Lombardi, consigliere comunale di Spezia bene comune/Rifondazione comunista ha presentato un'interpellanza al sindaco e alla giunta relativamente alla riapertura dell'ufficio postale di Marola.



"Numerosi cittadini del quartiere di Marola hanno segnalato la situazione di disagio derivante dalla chiusura dell'ufficio postale, che si protrae dall'inizio dell'emergenza Covid-19. Ad oggi - scrive Lombardi - gli uffici restano chiusi e non vi è alcuna comunicazione in merito al futuro di questo servizio nella borgata di Marola. La chiusura dell'Ufficio Postale comporta elevati disagi per una comunità come quella marolina, con conseguenze negative sulla popolazione, in particolare quella anziana".



Per queste ragioni Lombardi chiede al sindaco e all'assessore competente di riferire sulla situazione e risolvere tale problematicità.