Udc spezzino pronto alle elezioni, indecisi nel mirino

La Spezia - Ieri sera al Colombaio i candidati Manuela Gagliardi e Andrea Costa sono stati ospiti dell'Udc. Presente anche il sindaco Pierluigi Peracchini.

"Ricordiamo che “Noi con l’Italia UDC” appoggiamo la coalizione di Centro Destra, rappresentando quella forza moderata cristiano cattolica nella tradizione di De Gasperi e Don Sturzo. Il nostro programma prevede molti punti di interesse comune, ma in particolar modo pone attenzione e mette in risalto la famiglia, la disoccupazione, problemi anziani, evasione fiscale. L’obiettivo è di raggiungere il 3% in modo di avere nostri rappresentanti in Parlamento e di convincere quel 40% di indecisi a votare per noi, visto che siamo l’unico partito veramente moderato, cosa che molti italiani auspicano per avere un governo democratico e duraturo nel tempo, che serva per risolvere i problemi reali di questo paese". Lo dichiara il Commissario Provinciale UDC della Spezia Enrico Angelini.