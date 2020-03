Tutti i sindaci della provincia: "Care cittadine e cari cittadini tenete duro, resistete"

La Spezia - Stamani, presso la sede della Provincia, si è svolto un incontro in videoconferenza tra tutti i Sindaci dei Comuni del nostro territorio. Al termine della riunione, i Sindaci hanno sottoscritto il seguente appello rivolto a tutta la cittadinanza della provincia.



Oggi, in videoconferenza, tutti noi sindaci dei comuni della Provincia della Spezia ci siamo incontrati per condividere esperienze, difficoltà, idee per superare il dramma che questa emergenza sanitaria ci impone di affrontare tutti i giorni.

L’incontro di oggi, promosso dal presidente della Provincia, è servito non solamente per condividere tra noi sindaci le fatiche e i dubbi che proviamo nell’organizzare al meglio la vita dei nostri Comuni ma, soprattutto, per coordinare al meglio tutte le nostre comunità in questo particolare momento delle nostre vite.

Tutti noi stiamo attraversando un tornante della storia umana e i protagonisti della vittoria su questo virus non saranno coloro che guidano le comunità locali, regionali e nazionali bensì tutti i singoli cittadini, ogni donna e uomo che, dal piccolo borgo alla città, sapranno tenacemente resistere e osserveranno scrupolosamente le regole che ci siamo dati.

Senza distinzioni di colore né appartenenza politica, senza tatticismi né strategie di schieramento, noi, vostri sindaci tutti insieme vi chiediamo, care cittadine e cari cittadini, di tenere duro, di resistere, di osservare ciascuno le regole e, così facendo, esigere che tutta la comunità rimanga nelle proprie case.

Prima di essere Sindaci siamo i vostri vicini di casa, i vostri conoscenti e amici, e vi chiediamo adesso come non mai di aiutarci: restiamo a casa e vinciamo questa guerra.

Non siamo soli, non lo sarete.



Pierluigi Peracchini Presidente della Provincia della Spezia

Sindaco del Comune della Spezia

Andrea De Ranieri Sindaco del Comune di Ameglia

Monica Paganini Sindaco del Comune di Arcola

Massimo Rossi Sindaco del Comune di Beverino

Alberto Battilani Sindaco del Comune di Bolano

Giorgio Bernardin Sindaco del Comune di Bonassola

Claudio Delvigo Sindaco del Comune di Borghetto Vara

Corrado Fabiani Sindaco del Comune di Brugnato

Mario Scampelli Sindaco del Comune di Calice al Cornoviglio

Antonio Solari Sindaco del Comune di Carro

Pietro Mortola Sindaco del Comune di Carrodano

Daniele Montebello Sindaco del Comune di Castelnuovo Magra

Alessandra Avegno Sindaco del Comune di Deiva Marina

Rita Mazzi Sindaco del Comune di Follo

Andrea Da Passano Sindaco del Comune di Framura

Leonardo Paoletti Sindaco del Comune di Lerici

Ilario Agata Sindaco del Comune di Levanto

Alberto Figaro Sindaco del Comune di Maissana

Emanuele Moggia Sindaco del Comune di Monterosso al Mare

Alessandro Silvestri Sindaco del Comune di Luni

Ivano Barcellone Sindaco del Comune di Pignone

Matteo Cozzani Sindaco del Comune di Porto Venere

Loris Figoli Sindaco del Comune di Riccò del Golfo

Fabrizia Pecunia Sindaco del Comune di Riomaggiore

Roberto Canata Sindaco del Comune di Rocchetta Vara

Paola Sisti Sindaco del Comune di Santo Stefano di Magra

Cristina Ponzanelli Sindaco del Comune di Sarzana

Marco Traversone Sindaco del Comune di Sesta Godano

Gian Carlo Lucchetti Sindaco del Comune di Varese Ligure

Francesco Villa Sindaco del Comune di Vernazza

Massimo Bertoni Sindaco del Comune di Vezzano Ligure

Simone Sivori Sindaco del Comune di Zignago