Turismo, Asti: "Maltempo a maggio e ponti festivi ad aprile, ma il trend resta positivo"

La Spezia - "Sapevamo che le festività e i ponti del mese di aprile, in cui i turisti avevano deciso di impegnare le proprie risorse per brevi vacanze, ma soprattutto il maltempo avrebbero influito sui flussi del mese di maggio". Lo scrive sulla sua bacheca Facebook l'assessore al Turismo del Comune della Spezia, Paolo Asti, commentando i dati relativi ai primi mesi dell'anno pubblicati dall'Osservatorio turistico regionale e analizzati da CDS qui.



"Il risultato per il comune della Spezia è una flessione dell'1,36% in termini di arrivi e del 5,97% in termini di presenze. Niente di catastrofico rispetto a comuni che il segno meno lo vendono a due cifre, comunque ci mantiene nei primi 5 mesi dell'anno in termini di arrivi rispettivamente a un complessivo +10,61% e +3,48% rispetto allo scorso anno. Ora sarà l'estate a mettere alla prova la nostra capacità attrattiva e il lavoro svolto con le associazioni di categoria al Tavolo Tecnico del Turismo", conclude Asti.