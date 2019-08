Treni cancellati, Salvatore: "Trenitalia assente ingiustificato. Berrino chiarisca come procederà"

La Spezia - "Ha dell'incredibile quanto accaduto nella giornata del 16 agosto, quando ben 23 treni sono stati cancellati per... 'mancanza di personale'. Treni peraltro soppressi nelle giornate clou dell'estate, vale a dire quando il turismo è nel suo pieno. Questa è davvero una storia che non si può far passare come nulla fosse. È uno scandalo e non deve cadere nel dimenticatoio. La Regione, e in particolare l’assessore competente Berrino, deve farsi sentire pesantemente per garantire che non si ripeta mai più un simile disservizio. E poi, Toti e il suo assessore ai trasporti chiariscano quali penali applicheranno a un soggetto - vale a dire Trenitalia - che ha creato già altri gravi disservizi, cui ora si aggiunge anche questo che è davvero oltre ogni limite del pensabile". Così la capogruppo regionale Alice Salvatore commentando quanto accaduto lo scorso 16 agosto in Liguria.