Tre mozioni in coro: "Facciamo ripartire il cantiere, Felettino dev'essere pubblico"

La Spezia - Un caffè rigorosamente doppio per affrontare una serata che si preannuncia parecchio turbolenta. No, Halloween non c'entra, ma in qualche modo la mostruosità c'entra. Questa sera il consiglio comunale della città affronterà infatti la... mostruosità della vicenda più delicata di questi anni: una notte per discutere sul maxi-cantiere del Felettino che, a proposito di (eco)mostri, è praticamente fermo da mesi e per il quale non si intravvede una soluzione, nè veloce nè semplice. Lo hanno richiesto a gran voce un po' tutte le minoranze, da qui la straordinarietà della convocazione. Un ordine del giorno ad hoc, ma anche tre distinte mozioni: la prima con tutto il Pd coi consiglieri Massimo Caratozzolo e Luigi Liguori, la seconda di Federica Pecunia, da poco fuoriuscita dai democratici ed ora nel gruppo misto, l'ultima di Melley e Centi, per il gruppo LeAli a Spezia. Si attende una nottata lunga e densa di parole partendo da una prima questione fondamentale da porsi prima del consiglio stesso: perché tre distinte mozioni?



Nella prima i consiglieri sottoscrittori chiedono rassicurazioni sul mantemimento delle risorse economiche "stanziate nel 2006 dal Governo Prodi, al fine di ultimare l'opera". Chiedono di "farsi promotrici per attivare un tavolo tra tutti i soggetti interessati, per far ripartire i lavori al più presto, scongiurando l'ipotesi di una risoluzione del contratto e nel contempo convocare d'urgenza un ulteriore consiglio comunale straordinario per audire il presidente della Regione Toti e l'assessore alla sanità Viale". Infine chiedono di convocare urgentemente le commissioni consiliari competenti così "da audire i tecnici della Provincia e del Comune della Spezia, coinvolti nell'analisi e nell'approvazione del progetto della Variante alle fondamenta del nuvo ospedale e pure i tecnici di Ire per capire i motivi del parere negativo espresso al progetto di variante. Infine chiedono di verificare la possibilità di supportare come Comune della Spezia gli esposti alla Procura della Repubblica ed Alla Corte dei Conti di Genova, presentati dal "Manifesto per la sanità locale", volti ad accertare se - e, nel caso quali - responsabilità vi siano state all'interno della vicenda del blocco dei lavori del cantiere dell'opera".



Nella mozione numero due, firmata Federica Pecunia, sono cinque i punti che riassumono le richieste: innanzitutto convocare la conferenza dei sindaci e discutere con tutto il territorio provinciale le ragioni di questo inspiegabile ritardo e il futuro del cantiere del Felettino "tanto più che un consigliere regionale di maggioranza ha parlato di piano B, che consisterebbe nel dirottare i fondi verso altre destinazioni". Pecunia chiede di "rappresentare l'indignazione di tutta la comunità spezzina, che lui dovrebbe rappresentare, all'amministrazione regionale, così gravemente inadempiente, perché è dovere di un sindaco difendere i diritti dei propri cittadini". Al terzo punto si chiede un impegno a "mettere in atto ogni forma di richiesta istituzionale per vedere accelerati i processi di immediata riapertura del cantiere e di assicurarsi il mantenimento dello stanziamento finanaziato e l'assoluta riconferma al fatto che il nuovo nosocomio debba rimanere pubblico". Pecunia vuole conoscere i costi sostenuti fino ad oggi e pretende che la giunta regionale si intesti "un piano immediato di programmazione in attesa della costruzione del nuovo ospedale, tenendo in considerazione l'esigenza di potenziare il San Bartolomeo per sopperire le carenze del Sant'Andrea che ogni giorno dimostra limiti che ha la struttura".



La terza e ultima mozione, a firma Melley-Centi, che sarà discussa riassume le richieste in tre punti. I due consiglieri vogliono rassicurazioni, attraverso un dialogo con Ministero della Salute e Regione Liguria, perchè vi sia il mantenimento integrale del monte finanziamento dell'opera, "eventualmente reperendo le risorse aggiuntive nell'ipotesi di eliminazione della quota corrispondente alla permuta immobiliare del Sant'Andrea". Da parte loro si chiede la verifica di azioni di responsabilità nei confronti dei diversi soggetti coinvolti all'interno della procedura di appalto e chiedono al Ministero, alla Regione e all'Asl5 di sottoscrivere "un nuovo accordo di programma che escluda primadi tutto qualunque ipotesi di privatizzazione della rete ospedaliera spezzina e preveda poi in capo al Comune della Spezia, l'assunzione della responsabilità delle funzioni di stazione appaltante e di direzione lavori del progetto del nuovo ospedale".