Traversi: "L'Ordine degli avvocati spezzino proceda a nuove elezioni o alla surroga dei primi non eletti"

La Spezia - "Già a febbraio ho segnalato al ministero della Giustizia il caso emerso nel Consiglio dell’Ordine degli avvocati della Spezia dove, nel rinnovo del Consiglio stesso erano stati eletti membri al terzo mandato, pur essendo prevista l’illegittimità di queste nomine dall’art.3 c.3 della legge 113 del 2017. Avevo inoltre segnalato la circostanza che il Governo all’esito della riunione del Consiglio dei ministri del 10 gennaio 2019 aveva approvato un decreto legge che introduceva misure urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018, superando, a tutela della loro funzionalità, le incertezze applicative in ordine alla ineleggibilità di avvocati che hanno già svolto due mandati consecutivi". Lo afferma l'onorevole del Movimento cinque stelle Roberto Traversi commentando il pronunciamento dei giudici della Corte costituzionale (leggi qui).



"Apprendo con soddisfazione la conferma arrivata in queste ore dalla Corte costituzionale in cui è stata ribadita la legittimità costituzionale del divieto del terzo mandato consecutivo per i componenti dei Consigli circondariali forensi. A questo punto dopo la chiara risposta della Corte costituzionale al Consiglio nazionale forense ritengo necessario che il Consiglio dell’Ordine della Spezia, anche al fine della propria autotutela, o proceda a nuove elezioni o alla surroga dei primi dei non eletti", conclude Traversi.