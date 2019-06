Traballa la vice presidenza di Lombardi, Melley a capo della commissione Garanzia?

Al posto del capogruppo di Spezia bene comune potrebbe andare Luca Erba, ma il Pd dovebbe lasciare la presidenza della commissione, oggi detenuta da Dina Nobili.

La Spezia - Se il rimpasto della giunta spezzina e i sommovimenti all'interno della maggioranza sembrano poter essere bloccati dalle dichiarazioni rese da Giacomo Giampedrone a CDS (leggi qui), qualcosa si muove invece all'interno dell'opposizione.



Al centro dell'attenzione ci sono il ruolo di vice presidente del consiglio comunale e la presidenza della commissione Controllo e garanzia.

Tutto prende le mosse dalla firma che l'attuale vice presidente Massimo Lombardi ha posto in calce a un documento a sostegno del presidente Giulio Guerri nell'ambito della querelle che ha visto quest'ultimo contrapposto all'ex collega di gruppo Massimo Caratozzolo per la paternità del gruppo e il suo trasferimento tra i banchi dell'opposizione.

La cosa non è andata giù a una parte dei consiglieri di minoranza e oggi la vice presidenza di Lombardi appare quanto mai traballante. In questo contesto pare che aspiri a prenderne il testimone il consigliere del Pd Luca Erba, ma questo comporterebbe anche un avvicendamento alla guida della commissione Controllo e garanzia, visto che il posto è occupato da Dina Nobili, altra esponente del Pd. Per il gioco degli equilibri il Partito democratico non potrebbe mantenere entrambi gli incarichi e pertanto si è fatta avanti l'ipotesi di un'investitura di Guido Melley alla presidenza della commissione.



La trattativa è in corso, ma i primi incontri che si sono svolti in tal senso non hanno ancora sbloccato la situazione.