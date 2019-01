Tpl, Rifondazione: "Solidarietà ai lavoratori in sciopero"

La Spezia - "L’astensione dal lavoro proclamata da tutti i sindacati confederali e non, e’ dovuto alla mancate certezze che l’amministrazione spezzina ha dato in merito ai presunti tagli di centinaia chilometri di linea con il ridimensionamento del personale che ne consegue". Così la segreteria spezzina del Partito della Rifondazione Comunista che aggiunge: "Mancate certezze, che vuol dire nero su bianco, ma molte parole consolatorie, come grandi progetti che si concentrano principalmente su parcheggi scambiatori. Il taglio di chilometri di linea non ancora scongiurati, oltre a implicare taglio di personale colpirebbe la qualita’ del servizio gia’ ridimensionata, con minori tratte coperte e minori corse, andando cosi a ripercuotersi verso chi gia’ soffre la pesantezza della crisi economica del nostro paese, donne lavoratori e giovani studenti. Per questo siamo solidali con le ragioni che hanno portato i lavoratori a sacrificare mezza giornata di lavoro e siamo a loro vicini".