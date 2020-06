Tpl, Costantini chiede una commissione per fare il punto

La Spezia - Il capogruppo di La Spezia Popolare, Umberto Costantini, ha chiesto la convocazione congiunta delle Commissione II e V Mobilità e Partecipate per fare il punto della situazione con i vertici dell’azienda di trasporto ATC e con le organizzazioni sindacali.

“La fase della ripartenza è complessa per tutti, sia per quanto riguarda i servizi pubblici che quelli privati – afferma Costantini – con la nostra richiesta vogliamo confrontarci con ATC e sindacati su come procede questa fase alla luce delle segnalazioni che ci sono pervenute sia dagli utenti che dai lavoratori dell’azienda”.



“Riteniamo che la sede opportuna per valutare l’andamento del servizio di trasporto pubblico sia la Commissione consiliare – continua Costantini assieme ai consiglieri Costa e Tarabugi – con i vertici dell’azienda e dei sindacati dei lavoratori vogliamo ragionare sulle criticità relative alle corse e sulle paventate esternalizzazioni del servizio”.



“Sarà l’occasione per fare un tagliando a questa fase in corso e intervenire sulle problematiche che questa situazione così straordinaria ha creato – conclude Costantini – il nostro obiettivo è quello di lavorare affinché il trasporto pubblico sia salvaguardato nei confronti dei lavoratori e dell’utenza”.