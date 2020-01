Toti su Enel: "Il piano col turbogas è stato approvato da questo governo"

La Spezia - Il Comune della Spezia si è da tempo espresso in maniera completamente contraria rispetto a qualunque ipotesi di riconversione della centrale Enel. Il no all'impianto con gruppo a turbogas in sostituzione dell'attuale sistema a carbone è stato messo nero su bianco nella notte tra il 7 e l'8 ottobre scorsi, al termine di un consiglio comunale fiume in cui maggioranza e opposizione hanno votato unanimemente un ordine del giorno vergato la sera stessa.

Il documento impegnava il sindaco e la giunta a chiedere al governo di "non autorizzare il progetto presentato da Enel" e a invitare "la Regione per quanto di competenza a sostenere pienamente la posizione espressa dal Comune" e a "esprimere netta contrarietà al progetto".

Con il passare del tempo, però, è diventato sempre più chiaro che il futuro della centrale e dell'area Enel è una decisione che viene presa sopra le teste degli spezzini.

La strategia energetica nazionale prevede l'incremento delle rinnovabili ma anche la permanenza di alcune centrali a gas per consentire di accompagnare la transizione all'energia green, accendendosi alla bisogna. E una di queste centrali è stata prevista alla Spezia. Non ci sono delibere o varianti al Puc che tengano, a quando pare.



Lo confermano le parole del presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, pronunciate questa a margine dell'incontro con la comunità portuale spezzina, nell'auditorium dell'Autorità di sistema portuale.

"La posizione della Regione sul tema della centrale - ha dichiarato il governatore - cerca di compenetrare gli interessi della città e quelli della nazione. Il parlamento, con un governo nel quale siedono Pd e Movimento cinque stelle, ha approvato un piano nazionale concordato con Enel e passato al vaglio delle commissioni parlamentari. Chi dice altro sta mentendo. Questi partiti hanno dato l'ok al progetto. La Regione ha limitate competenze nel sistema energetico. Quel che è certo è che questa città ha pagato il suo tributo al carbone e ora bisogna sedersi tutti intorno a un tavolo per trovare una soluzione che porti il massimo beneficio possibile agli spezzini. Per adesso Enel non ha fatto abbastanza, ma la politica è bella perché delle questioni si parla e si cercano strade alternative".