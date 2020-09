Toti rispolvera uno Zingaretti d'annata, Orlando: "Scherza su fatti drammatici"

La Spezia - Il segretario Pd Nicola Zingaretti che si concede un aperitivo assieme ad alcuni giovani all'epoca in cui – marzo 2020 – si pensava che il Covid-19 andasse preso seriamente, sì, ma senza drammatizzare. Questa l'immagine con cui il presidente Toti ha inteso rispondere alla critica del vice segretario Dem Andrea Orlando, convinto che il gov in questi mesi abbia lanciato messaggi sbagliati, in particolare contro le misure di Palazzo Chigi. “Messaggi sbagliati della Regione hanno portato ad atteggiamenti sbagliati dei cittadini”, così Orlando. “Chissà a chi si rivolgeva...Predicare bene, razzolare male. Pd cintura nera”, la ribattuta di Totti, digitata a corredo della foto tutta spritz e sorrisi democratici. Una mossa social alla quale l'ex guardasigilli non ha tardato a rispondere: “La mia città – ha affermato Orlando - l’altro ieri ha avuto 50 contagi (record nazionale), Toti si è affrettato a dire che la situazione è sotto controllo. Oggi ce ne sono stati quasi il doppio. Ho fatto notare come i messaggi di questi mesi della Liguria siano stati sbagliati e possano aver indotto sottovalutazione. Toti mi risponde postando una foto di Zingaretti di marzo. Ero preoccupato, adesso sono preoccupatissimo. Credevo di aver a che fare con un esponente politico di segno diverso dal mio non con uno che scherza su fatti drammatici. Nella regione con l’età media più alta del Paese”.