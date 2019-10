Toti pronto a staccare la spina: "Pessina riapra il cantiere o nuova gara"

La Spezia - Sarebbe un ultimatum se ci fosse una data precisa e se il contesto in cui si muove l'azienda lasciasse spazio a un colpo di scena che oggi appare quasi impossibile. In verità è già il tempo del de profundis per l'appalto vinto da Pessina per la costruzione del nuovo ospedale della Spezia. Il governatore ligure Giovanni Toti lo canta nella sala mensa del vecchio Sant'Andrea radunando un coro composto dalla commissaria straordinaria del Asl 5 Daniela Troiano, l'assessora alla sanità Sonia Viale, i sindaci Peracchini e Ponzanelli e il commissario straordinario di Alisa Walter Locatelli. "Sono venuto per dire che il Felettino si farà - assicura Toti - Dopo la bocciatura dell’ipotesi di variante, il mandato della Regione Liguria ad ASL, IRE e RUP è che il cantiere riparta subito tentando di recuperare il tempo perduto. Se questo non accadrà, risolveremo il contratto con Pessina Costruzioni".



La lancetta rischia dunque di tornare indietro di quattro anni nel tentativo di sbloccare una situazione incagliata da tempo, forse in rotta per il naufragio sin dal primo minuto. Rispetto ad allora rimane il progetto, rimane la richiesta della città di avere un ospedale al passo con i tempi, rimane l'imminenza delle elezioni regionali. Arriva però una nuova iniezione di fondi. "Se entro la fine di questa settimana o l'inizio della prossima non ci saranno macchinari, operai e gillet gialli in frenetico lavoro nel cantiere, il contratto sarà sciolto - ribadisce il governatore - Dopodiché andremo subito a una nuova gara d'appalto che affidi ad un'altra azienda il cantiere, incrementando i fondi esistenti con il denaro necessario. Quanto? A spanne dico 30 milioni, che era pressoché la valutazione data all'ospedale Sant'Andrea".

Un nuovo bando con una cifra ritenuta più congrua e la speranza che il mercato risponda con spontaneo interesse, magari con più di un attore disposto a fare un'offerta. Un nuovo anno zero, visto che per adesso l'ospedale esiste solo al 5%. "Se riappalteremo, avremo un periodo di quattro o cinque anni da oggi prima che l'opera sia realizzata - illustra Toti - Dobbiamo quindi attrezzarci per garantire a città e provincia un elevato standard qualitativo della propria sanità in questo lasso di tempo. Con la commissaria Troiano discuteremo un piano di investimenti che contempli assunzioni di personale, acquisto di macchinari e lavori sugli immobili nuovi e da ristrutturare. Mi aspetto un piano che riguardi anche Sarzana e Levanto, perché l'offerta sanitaria di questo territorio sia integrata tra i tre presidi. Opere che definiremo e presenteremo entro un mese".



Non mancano gli strali nei confronti dell'opposizione, che in queste settimane sta battendo molto sul tasto della sanità facendo anche leva su una certa varietà di indirizzi espressa da area governativa. Allo storico endorsement di De Paoli (allora leghista) per un San Bartolomeo fulcro della sanità provinciale si sono aggiunte le parole della sindaca Ponzanelli la scorsa settimana che candidavano l'ospedale sarzanese alla primazia sul capoluogo. Sindaca che oggi aggiusta il tiro: "Oggi ci vedete qui tutti assieme perché tra la Spezia e Sarzana c’è una posizione comune - dice - Mettiamo a sistema le risorse che abbiamo sul territorio e speriamo di arrivare ad un piano di investimenti in tempi brevi. Ragioniamo su come dare risposte n questo arco temporale che ci divide dalla costruzione dell’ospedale del Felettino".

Toti punta il dito infine sulla sinistra. "Le polemiche di questi giorni sono stucchevoli e in malafede. Mi sembra di sentire accusare il medico che sta curando la ferita invece di biasimare chi l'ha procurata - dice - L'unica cosa che possono fare le opposizioni attuali è chiedere scusa alla città".