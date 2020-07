Toti promette: "Affidamento lavori ospedale entro fine anno"

La Spezia - "C'è un cantiere che è figlio di un Codice appalti molto sbagliato, di una legge fallimentare che blocca di continuo, appalto dopo appalto. Domani si sbloccherà dopo un tempo immemore il nodo di Genova. La Variante Aurelia è bloccata da anni? Per questo Anas è al lavoro riaffidare il primo lotto e ci è stato assicurato che le procedure di affidamento sono in corso e ci auguriamo che avvengano quanto prima. Non passa un giorno, un'ora, in cui ricordiamo ad Anas che questa strada va completata". Così Giovanni Toti in merito alla Variante Aurelia e a quel complicatissimo cantiere che parte della collina del Felettino per raggiungere, molto spesso in galleria, l'area di Melara dove si raccorderà all bretella autostradale, si esprime a margine dell'inaugurazione del bypass di Montalbano. "Lo stesso vale per l'ospedale, che dipende da noi, e che speriamo di poter avviare nella sua qualificazione del progetto già nelle prossime ore, certamente entro la fine di questo mese, per arrivare all'affidamento dei lavori entro la fine dell'anno. Mi auguro che Anas, che ha avuto tanti problemi e ritardi riesca a darci soddisfazione, in questo senso. Noi glielo ricordiamo costantemente".