Toti e i suoi pronti all'addio a Forza Italia. Chi li seguirà?

La Spezia - Questa volta lo strappo tra Giovanni Toti e Silvio Berlusconi sembra davvero impossibile da ricucire. L'ormai ex coordinatore di Forza Italia ha infatti annunciato la volontà di lasciare il partito dopo le ultime mosse del presidente fondatore, ovvero il lancio di Altra Italia (criticato apertamente dal governatore ligure) e la seguente nomina di un coordinamento di presidenza in sostituzione dei vertici attuali.

"Con Altra Italia Berlusconi vuole unire una Forza Italia esangue con alcuni cespugli di centro, gli stessi protagonisti dell'alleanza che prosegue dal 1994. Non c'è nulla di nuovo in questo, niente che guardi al futuro", ha detto sulla sua pagina Facebook, ricordando anche come ormai il partito del Cavaliere sia accreditato di un consenso pari al 6 per cento e che le motivazioni più profonde della rottura risiedono nel no alle primarie aperte (potranno votare solamente gli iscritti) e l'abitudine di Berlusconi di considerare Forza Italia il suo partito.



Ognuno andrà per la sua strada, c'è da scommetterci, ma per il momento Toti non ha ancora presentato ufficialmente le dimissioni dal partito (non sono passate nemmeno 24 ore dall'ultimo sussulto). Il governatore ligure ha in compenso già annunciato il tour di presentazione della "cosa arancione" in tutte le regioni d'Italia. E qualche amministratore locale ha già dichiarato l'intenzione di stracciare la tessera azzurra in attesa di poter sottoscrivere quella del prossimo partito totiano.



Che cosa faranno i politici e gli amministratori spezzini? Per alcuni la domanda è pleonastica. Parliamo per esempio dell'assessore regionale alle Infrastrutture, Giacomo Giampedrone, da anni critico nei confronti della gestione del partito da parte di Berlusconi e vicino a Toti sin dai tempi dell'apparecchiatura della candidatura a presidente della Regione Liguria. Ma anche dell'onorevole Manuela Gagliardi, del sindaco di Porto Venere Matteo Cozzani e l'assessore spezzino Luca Piaggi che costituiscono lo zoccolo duro dell'entourage del governatore. E' totiano di ferro, ovviamente, anche il sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini, entrato nell'agone politico proprio grazie al benestare dell'ex delfino di Berlusconi.

Sui social talvolta le dinamiche politiche, come quelle del calciomercato sono difficili da comprendere, e così lo sono, in entrambi gli ambiti, anche i "mi piace" messi da calciatori o politici ai post di altre "squadre". Che ci fanno i like di Andrea Costa, Leonardo Paoletti e Marco Tarabugi al post con il quale Toti dà il colpo di grazia alla sua esperienza in Forza Italia confermando l'intenzione di non stringere accordi con il centro, bensì con Lega e Fratelli d'Italia?



Restano prudenti, invece, i forzisti spezzini. Nessuno di loro si è sbilanciato con un commento o un pollice in su nei confronti di dichiarazioni di Toti tipo: "Il tempo è scaduto, lo dimostrano gli amministratori, i parlamentari e gli elettori che stanno lasciando Forza Italia". Ma gli azzurri seduti in consiglio comunale, guidati da Fabio Cenerini, prima di fare un salto nel vuoto vogliono vedere quali saranno le reali mosse di Toti e quali le ripercussioni. A settembre si comincerà a vedere se l'arancione sarà in grado di coprire l'azzurro, in Italia e anche alla Spezia.