Toti e Viale in commissione: "Tante domande, poche risposte"

La Spezia - “Un buco nell'acqua”, “Siamo su scherzi a parte”, “Una burla”. Questi alcuni dei giudizi dell'opposizione rispetto alla riunione odierna della Commissione sanità, che ha accolto in video conferenza il presidente Toti e l'assessore Viale in modo da chiedere loro lumi sulla gestione dell'emergenza Covid-19 nello Spezzino. Il gran dispitto delle minoranze deriva dalla mancata risposta ad alcune delle domande poste agli amministratori regionali nonché alla gestione complessiva della riunione che, ha ad esempio osservato la pentastellata De Muro, “ha preso una brutta piega sin dall'inizio quando si è detto che c'erano solo 45 minuti di tempo (ma poi si è sforata generosamente l'ora, ndr) per domande e risposte. Io ho parlato come una macchinetta senza ricevere alcuna risposta. Ci voleva un atteggiamento diverso, prima di tutto da parte di Toti e Viale”. Commissione andata male – per ragioni però opposte - anche secondo il presidente della stessa Frascatore, che ha puntato il dito contro “il comportamento di alcuni commissari. Questa commissione in precedenza ha lavorato a livelli più interessanti. Se fossimo rimasti ai patti iniziali sarebbero riusciti a intervenire tutti, invece così non è stato a causa di chi ha voluto fare polemica politica, sono amareggiato e dispiaciuto”. Il consigliere di Cambiamo, nel corso della seduta, è costantemente intervenuto per invitare gli esponenti dell'opposizione a depurare i loro interrogativi dalla verve politica, non senza ricevere per questo critiche dai commissari del centrosinistra, con accuse, tra le varie, di “limitare il diritto di parola” (Baldino, Pd), di “bavaglio” (così la renziana Pecunia, che ha segnalato al presidente come non sia lui “a decidere ciò che è sensato o no”), e con il consigliere Centi (Leali a Spezia), vice presidente della commissione, che ha inteso rimarcare la difficoltà del porre domande senza per lo meno poter fare una contestualizzazione, un po' di premessa, in virtù dei tempi contingentati.



Prima delle domande, il presidente Toti, in un cappello introduttivo, ha definito quella spezzina “la provincia colpita con minore intensità in Liguria. Quella, nonostante picchi importanti, caratterizzata da una situazione di minore drammaticità”. A seguire, le considerazioni della vice Viale, che ha evidenziato come mossa indovinata il fatto che “non si è ragionato per singoli ospedali o Asl, sull'intera regione come un'unica rete ospedaliera. La curva, nonostante un picco epidemico importante, non è andata mai oltre la capacità di accoglienza del nostro sistema sanitario”. L'assessore leghista ha altresì spiegato che la sanità locale, compresa quella spezzina, ha avuto indicazione da Alisa e quindi dai vertici regionali di andare progressivamente a ripristinare le canoniche attività chirurgiche e ambulatoriali “per quanto un criterio ministeriale risalente a sabato scorso ci chieda di mantenere le stesse capacità attuali per il Covid-19, una cosa che irrigidisce un po' i margini di scelta”. Le prime domande sono arrivate da Melley (Leali a Spezia), che in quanto esordiente è stato il primo a testare i fulminei rimproveri del presidente Frascatore in merito alla liceità delle considerazioni politiche (“Dire che a Spezia è andato tutto bene non convince noi, gli operatori, i cittadini. E la Asl è alla deriva da cinque anni”) affiancate a quesiti quali “E' vero che Asl 5 non ha mai predisposto un piano d'emergenza? E che ci sono stati situazioni di promiscuità ospedaliera che hanno provocato più contagi?”, e ancora a domande sull'ipotesi di un ospedale dedicato al virus “avanzata anche da diversi primari spezzini e ostacolata”. Laconica la replica del presidente: “Quelle di Melley sono domande retoriche, non è accaduto niente di quello che ha detto. La risposta è no quando pretendeva sì e sì quando pretendeva no. Nessuno dice che è andato tutto bene, ma vista l'entità della pandemia è andata sufficientemente bene”. E quando Baldino ha parlato di “una furbesca passerella elettorale”, il gov ha sottolineato a tutti di essere venuto in commissione “per dare elementi utili al dibattito consigliare, ma non per prendere parte al dibattito stesso, che è legittimo, ma questa non è la sede”.



Pecunia ha chiesto lumi sulla mancata creazione di un ospedale solo Covid-19 (“il 22 gennaio avete ricevuto circolare ministeriale che suggeriva questo percorso”, ha detto. E Viale: “Non diceva di farlo in ogni singola Asl”) e sui tamponi (“centinaia sono stati persi e altri sono congelati perché in Asl 5 mancano reagenti”), il Pd Raffaelli ha battuto sui test sierologici, sollevando dubbi sull'esito della gara regionale (“Rischiamo di non avere il servizio”) e sui bandi extraregionali per il personale, Baldino ha parlato di assunzioni con un chiaro riferimento agli Oss Coopservice, la pentastellata De Muro ha incalzato gov e assessore, tra i vari aspetti, sul “dramma delle Rsa”, sul Codice blu “di cui ha parlato anche il dottor Locatelli, che tratta di precedenza in caso di dover scegliere chi curare”, sulle strategie per i dimessi convalescenti. E su analoghi temi si è concentrato l'intervento del vice presidente Centi, il quale si è chiesto altre sì “come verrano potenziati i servizi su territori per intercettare la malattia qualora si ripresentasse”. Una tetra eventualità alla quale del resto, guardando ai mesi autunnali, ha fatto cenno Toti stesso ("ci sono virologi che la ritengono possibile"). E ancora, il consigliere Forcieri (Avantinsieme) ha chiesto al governatore se sia a conoscenza “del clima non idilliaco nei vertici Asl” e se considera “legittima la loro posizione di rifiutarsi di confrontarsi con la commissione consiliare e con il consiglio comunale” e se non ritiene quindi di “invitarli in maniera calorosa ad ascoltare” i menzionati organismi. “Da un lato ci sono operatori sanitari che hanno dato il sangue, dall'altro vertici estraniati che hanno portato avanti un conflitto interno e che penso debba essere sanzionato”, ha rincarato l'ex sindaco sarzanese, sottolineando altresì che “oggi ci sono state tante domande puntuali: sono mancate le risposte”.



Non è mancata una domanda da parte dell'opposizione: “Quanto è stato decisivo il ruolo di Alisa per la commercializzazione del farmaco nelle farmacie territoriali?”, ha chiesto la leghista Cozzani, un quesito caduto nel vuoto perché non si è capito di che farmaco parlasse.“Abbiamo fatto le scelte che abbiamo ritenuto più opportune e le difendo tutte. Si poteva fare meglio? Nella vita si può sempre fare meglio”, ha assicurato Toti. E se è vero che a buona parte delle domande 'puntuali' è mancata risposta, è altrettanto vero che qualcuna è stata soddisfatta. Sulla stabilizzazione degli Oss il presidente ha puntato il dito contro “le norme nazionali e l'impugnazione da parte del governo della nostra legge regionale per la società in house”, mentre ha risposto al pressing sui test sierologici spiegando che “non sono inclusi in alcun inquadramento normativo nazionale, un positivo da test sierologico non è catalogabile al momento”, per poi annunciare che i tamponi continueranno a crescere “fino a superare i 5mila al giorno in autunno”. E indirettamente ha toccato il tema dell'ospedale dedicato dicendo che capisce che alcuni non condividano "la gestione di due ospedali entrambi con pazienti Covid e con percorsi protetti", illustrando così la strategia notoriamente adottata nello Spezzino.