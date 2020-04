Toti e Viale in commissione Sanità, Frascatore: "Occasione preziosa per tutti per conoscere e comunicare"

La Spezia - "Lunedì 4 maggio alle 17, grazie all’intercessione del sindaco Pierluigi Peracchini, si svolgerà in audio video conferenza e in streaming una seduta della IV commissione permanente sulla Sanità, dedicata all’emergenza Covid-19 che vedrà la partecipazione straordinaria del governatore della Regione Liguria Giovanni Toti e dell’assessore regionale alla Salute Sonia Viale". Lo rende noto Marco Frascatore, vicepresidente del consiglio comunale della Spezia, presidente della IV commissione ed esponente del gruppo "Cambiamo! Con Toti".



"In qualità di presidente - prosegue Frascatore - ritengo che questa sarà un’opportunità rilevante e un’occasione preziosa per tutti i commissari e capigruppo consiliari presenti che, in rappresentanza della cittadinanza, potranno affrontare e approfondire le tematiche sanitarie ascoltando direttamente le voci delle più alte cariche politiche della nostra Regione. Una pandemia quella che stiamo vivendo che ci pone di fronte alla necessità doverosa di conoscere e comunicare, con tutti gli strumenti a nostra disposizione, l’entità di ciò che sta avvenendo e le misure che fino ad oggi sono state adottate per fronteggiare questa grande emergenza sanitaria. Per ciò fin da adesso ringrazio tutti coloro che prenderanno parte alla commissione e in particolare un ringraziamento alla disponibilità del presidente Toti e dell’assessore Viale", conclude il consigliere comunale.



