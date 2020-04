Toti chiede esenzione pedaggio anche nel tratto fra Brugnato, Sarzana e Aulla

La Spezia - Esenzione dal pagamento del pedaggio sulla A12 nel tratto tra Brugnato e Sarzana fino al ripristino delle normali condizioni di percorribilità. La chiede il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti attraverso una lettera indirizzata al Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli a seguito del crollo del ponte di Albiano Magra.



“In considerazione del grave disagio arrecato ai territori liguri e toscani a seguito del crollo del ponte di Albiano – sottolinea il presidente Toti – si richiede l’esenzione dal pedaggio autostradale, in virtù della grave emergenza che si è determinata, per andare incontro alle esigenze di mobilità degli utenti”.



La richiesta di esenzione è stata avanzata dalla Regione anche per la tratta Santo Stefano-Aulla e Sarzana-Aulla.