Toti ai Cinquestelle: "Accendano il cervello prima di fare dichiarazioni"

Il presidente della Regione oggi a Spezia: "Puntiamo su facce nuove, giovani e determinate come Gagliardi".

La Spezia - “Dobbiamo confrontarci sulle idee, casi come quello di Macerata devono rimanere fuori dal dibattito politico. Mi auguro che questa campagna elettorale sia civile come il Paese richiede”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti a margine della presentazione dei candidati del centrodestra avvenuta nel tardo pomeriggio a Spezia.



“Quello è stato il gesto di un criminale squilibrato sul quale indagherà la Magistratura – ha aggiunto - ma ho sentito affermazioni grottesche e meschine da parte di chi ha additato come “mandanti morali” persone che hanno denunciato problemi esistenti. L'attività di denuncia dei problemi è un'attività nobile della politica, al contrario è un male la negazione degli stessi”.



“Bisogna andare a votare per quella nuova Liguria che stiamo costruendo ormai da tre anni – ha aggiunto il governatore – per quella nuova Spezia su cui abbiamo iniziato a lavorare con il voto di tanti cittadini di questa città. Lo facciamo continuando a puntare su facce nuove, giovani e determinate che condividono il nostro modello di sviluppo e credono nel grande futuro che può avere la nostra regione. Persone come Manuela Gagliardi che ci hanno aiutato a costruire alcuni dei risultati che vediamo all'orizzonte”.



Toti, che ha respinto ogni ipotesi di accordi che vadano “al di là delle coalizioni”, ha poi mandato un messaggio abbastanza chiaro ai Cinquestelle che hanno parlato di inciucio. “Dovrebbero accendere il cervello – ha sottolineato - prima di fare dichiarazioni. Non hanno una ricetta ma un programma elettorale prêt-à-porter a seconda di quello che ritengono che gli elettori vogliano sentirsi dire. La realtà è che la gente non è così stolta da credere a persone che hanno permesso tutto e il contrario di tutto e che se andassero al governo bloccherebbero tutte le infrastrutture comprese quelle della Liguria”.