Terzo lotto, ´Liberi e uguali´: `Toti e Peracchini chiariscano`

La Spezia - "Alla luce della notizia del possibile licenziamento dei lavoratori Toto a partire dal prossimo primo febbraio, è necessario che il Sindaco Peracchini e il Presidente della Regione Liguria chiariscano quanto prima questa intricata vicenda con Anas." Così Liberi e Uguali La Spezia in merito alla querelle terzo lotto.



"Non è accettabile che 81 persone, attualmente in cassa integrazione, siano condannate ad un assurdo licenziamento. Appare difatti paradossale che prima di Natale siano stati sbloccati i 20 milioni necessari per finanziare il terzo lotto e ancora non si veda la luce in fondo al tunnel. Liberi e Uguali, oltre a esprimere vicinanza ai lavoratori, auspica un rapido intervento di tutte le parti in causa affinchè i paventati licenziamenti non si trasformino in una drammatica realtà e che i lavori possano riprendere il prima possibile. "