Terra della discarica nel mare di Ruffino? Lombardi presenta un'interpellanza

La Spezia - La notizia pubblicata da CDS sul probabile dilavamento a mare delle terre utilizzate per la messa in sicurezza della discarica di Ruffino (leggi qui) ha spinto il consigliere comunale Massimo Lombardi, capogruppo di Spezia bene comune, a presentare un'interpellanza all'amministrazione comunale.



"Numerosi cittadini hanno segnalato alla redazione del quotidiano online cittadellaspezia.com la situazione in cui versa l'area a mare nel quartiere di Ruffino - scrive Lombardi nel documento - e tale problematica potrebbe essere frutto dei lavori alla discarica. Il materiale che stanno usando per i suddetti lavori va diritto in mare e pertanto si interpellano il sindaco e l'assessore competente a intervenire per verificare la provenienza della terra e a porre rimedio a questa situazione che i cittadini del quartiere denunciano da diverso tempo".