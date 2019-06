Teja (Toti-FI) chiede le telecamere: "Malviventi in Via dei Colli"

La Spezia - Oscar Teja, consigliere comunale spezzino del gruppo Toti Forza Italia, ha presentato un'interrogazione consiliare relativa alla situazione sicurezza nella zona di via dei Colli, in particolare nei pressi del numero civico 172. "I cittadini segnalano frequenti incursioni di malviventi ed effrazioni sia nelle abitazioni che nelle macchine parcheggiate lungo la strada", afferma Teja, che interroga il sindaco e l'assessore competente in merito all'eventuale intenzione di Palazzo civico di rimediare alla situazione installando telecamere di sorveglianza. L'esponente del centrodestra ha presentato un'ulteriore interrogazione in cui chiede quali azioni l'amministrazione intenda intraprendere per aumentare sicurezza e controlli al Montagna.