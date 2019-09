Teja: "Caratozzolo non denigri figure legate alla cultura cattolica"

La Spezia - "Stupisce ed allarma che il Consigliere Caratozzolo nel rispondere al Sindaco sulla questione ‘Escrivà’ concluda finendo per citare l’on. Roberto Formigoni. È chiara l’intenzione di denigrare sia lo Escrivà, sia il Formigoni associandoli, arbitrariamente, in presunte‘malefatte’ di comune matrice culturale cattolica. Mi risulta che Formigoni non sia il fondatore del movimento di Comunione e Liberazione, ma un semplice aderente e non sta a me intervenire su tale questione.



Tengo a sottolineare una cosa, peró.



Nessuno ha il diritto di attaccare e denigrare persone e opere legate al mondo e alla cultura cattolica, che tanto ha contribuito alla costruzione e consolidamento della nostra società libera e democratica. Magari il consigliere Caratozzolo bene farebbe a studiare la storia del nostro Paese e anche della nostra città. Si stupirebbe di trovare come il dialogo tra le forze progressiste, socialiste, liberali e cattoliche sia stato il cemento che permette anche a lui, oggi, il diritto di esercitare una critica politica e sociale.



Anche se sopra le righe e francamente irritante".



Oscar Teja

Consigliere Comunale della Spezia

Gruppo Toti Forza Italia