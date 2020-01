Tarabugi nominato coordinatore di La Spezia Popolare

La Spezia - Marco Tarabugi, consigliere comunale di La Spezia Popolare e presidente della seconda commissione consiliare “Assetto Territoriale – Ambiente - Traffico e Mobilità - Qualificazione Sistema Urbano – Turismo” è stato nominato coordinatore cittadino per Liguria Popolare, ad annunciarlo il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa e il capogruppo in consiglio comunale alla Spezia Umberto Maria Costantini. “Ringrazio l’amico Tarabugi per aver dato la sua disponibilità a ricoprire un ruolo così importante all’interno di Liguria Popolare – spiega il consigliere regionale e presidente di Liguria Popolare Andrea Costa -, già consigliere comunale e presidente di una commissione, in questi anni ha dimostrato un grande amore per la città anche attraverso l’organizzazione e la promozione di numerose iniziative”. “Il suo compito sarà quello di aggregare le tante persone che si stanno avvicinando all’esperienza civica di Liguria Popolare – aggiunge il consigliere regionale Andrea Costa – e organizzare incontri e dibattiti per affrontare le tante questioni che stanno a cuore alle persone e al territorio”.