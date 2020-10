Tarabugi e Teja passano nel gruppo Cambiamo, che ora ha gli stessi numeri della Lega

La Spezia - I consiglieri comunali Marco Tarabugi e Oscar Teja entrano a far parte del gruppo consiliare Cambiamo! con Toti.

"Il gruppo consiliare Cambiamo! con Toti continua a crescere, anche alla Spezia: aderiscono al progetto politico ed entrano a farne parte anche Marco Tarabugi e Oscar Teja", Manuela Gagliardi, responsabile regionale di Cambiamo!, commenta così l'ingresso nel gruppo del presidente Toti dei consiglieri Tarabugi e Teja, che lasciano rispettivamente quelli di La Spezia popolare e Forza Italia, formazioni che alle ultime regionali si erano presentate con una lista unitaria. I due gruppi di provenienza rimangono così composti da due soli consiglieri: da una parte Andrea Costa e Umberto Costantini, dall'altra Fabio Cenerini e Giacomo Peserico.



"L'arrivo dei due consiglieri è il naturale sviluppo del percorso politico innovativo intrapreso in questi ani dal presidente Toti e dai suoi rappresentanti sul territorio, che sta ricevendo sempre più adesioni e conferme. L'esito delle recenti elezioni regionali, che hanno portato Cambiamo! con Toti ad essere la forza politica più votata nella Regione, ne è la dimostrazione - prosegue Gagliardi -. Siamo onorati che i consiglieri Tarabugi e Teja si siano uniti a noi per proseguire nel loro mandato e li accogliamo con piacere, dopo aver già collaborato con loro negli ultimi tre anni con successo".

"Il gruppo Cambiamo! con Toti rappresenta una forza inclusiva e moderata, che guarda ai risultati e al buon modello di amministrazione regionale e comunale come ad orizzonti concreti, ma che allo stesso tempo considera come il punto di partenza per nuovi e sempre più importanti traguardi - commenta -. Già ora alla Spezia, dopo Sarzana ed altri comuni della Provincia, può contare al pari della Lega sul gruppo di maggioranza più numeroso all'interno del consiglio comunale, ulteriore prova del buon lavoro svolto sul territorio. Grazie a questa rappresentanza si lavorerà ancora meglio per raggiungere i risultati promessi durante la campagna elettorale, per rendere Spezia una città sempre più attrattiva e competitiva".



"Nonostante sia una realtà giovane, Cambiamo! sta dimostrando di essere all'altezza delle sfide e dei problemi che la politica pone quotidianamente, come sancito dal risultato delle urne del 20 e 21 settembre. Siamo certi che questo sia solo l'inizio di un lungo e importante percorso, da svolgere nell'interesse dei nostri cittadini che sinora ci hanno dato fiducia. Ci impegneremo ancora di più per dare risposte alle loro richieste, adesso con il supporto anche di Marco e Oscar", conclude la responsabile regionale di Cambiamo!.