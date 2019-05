Tarabugi ai Murati Vivi: "Pur di denigrare il sindaco si arriva a dire di tutto"

La Spezia - “Fuori luogo le parole dei Murati Vivi sul Sindaco Peracchini e sull’operato dell’attuale amministrazione. Un’amministrazione che invece si è attivata fin da subito e ha affidato un incarico ad Arpal per un servizio di monitoraggio relativo alla presunta dispersione di fibre di amianto concordando i punti di campionamento anche con Asl 5, facendo seguito anche all’ordine del giorno del consiglio comunale approvato all’unanimità". Così Marco Tarabugi, consigliere di "La Spezia Popolare" e presidente della seconda commissione consiliare ambiente, che aggiunge: "Nelle varie commissioni ambiente sull’argomento abbiamo ascoltato tutti: Arpal, i rappresentanti dell’Asl e la Marina Militare. Nessuno ha sottovalutato la questione. "Il sindaco e l’amministrazione hanno fatto tutto quello che si poteva fare sul territorio “non militare”, ma comunque le istituzioni non si sono fermate qui. Tutti vigileremo, in primis il sindaco, sui modi e i tempi di quel crono programma come lui stesso ha dichiarato. A pensar male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca: temo che pur di denigrare il sindaco e questa amministrazione si arrivi a dire di tutto, a inventarsi chissà quali dietrologie, mentre le istituzioni si sono fin da subito attivate per la tutela della salute dei propri cittadini. La verità è che alla Spezia c’è una politica che fa squadra e cerca di portare a casa i risultati, gli altri sono solo professionisti della politica strumentale”.