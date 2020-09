Tante preferenze ma insufficienti, Agata: "Questione di pochissimi voti"

La Spezia - "Con 2.264 preferenze personali, sono il quarto candidato più votato in tutta la provincia. Purtroppo però, nonostante l'impegno, la passione e la costanza di una campagna elettorale difficilissima, per pochissimi voti non è scattato il secondo seggio alla lista del Partito Democratico, pochissimi voti che sarebbero serviti ad essere eletto.

Nonostante tutto, mi ritengo molto soddisfatto di questa prova: è stata una campagna elettorale davvero strana ma straordinaria, nella sua diversità". Amaro epilogo quello delle elezioni regionali per Ilario Agata, candidato 'dem' che porta a casa un risultato lusinghiero in termini di preferenze personali ma, per via dei meccanismi della legge che regola il voto nelle elezioni regionali, insufficiente per ottenere un posto nel consiglio regionale di Via Fieschi: "In neanche quattro settimane durante le ferie estive, con l’impossibilità di organizzare riunioni e assemblee a causa delle disposizioni Covid, abbiamo ottenuto un risultato enorme. E per il mio futuro, immagino un impegno politico ancora maggiore. La politica si fa sempre, anche quando non si ottengono i risultati sperati. E oggi più che mai c’è bisogno che il PD cambi rotta e torni ad essere la forza di Governo in Regione e nelle amministrazioni locali. Io ci sarò, in prima persona. E come ho sempre fatto sino ad oggi, mi metterò a disposizione per un'alternativa vera".