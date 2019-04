Tagli del Governo al tpl, Benifei: "Non credibile l'allarme di Berrino, che governa in Regione con la Lega"

La Spezia - "Leggo con amara perplessità l'allarme di Berrino, che annuncia inaugurazioni di continuo ma in quattro anni non ha risolto nessun problema sostanziale per i trasporti e per i pendolari, sulle conseguenze che i tagli del Governo avrebbero sul trasporto pubblico. La Commissione Trasporti della Conferenza delle Regioni si è espressa compatta, con linea unitaria, per dire no ai possibili tagli governativi al Fondo Nazionale dei Trasporti. Mi unisco a questa opposizione, perché un'ulteriore contrazione di risorse colpirebbe un settore già in affanno e servizi importanti per i cittadini. Ma Berrino come fa a vestire l'improbabile veste di difensore degli interessi dei cittadini e di oppositore ai tagli del Governo, quando in Regione governa con la Lega, sotto una Presidenza ormai sovrapponibile al Carroccio?". L'attacco arriva da Brando Benifei, europeputato Pd che continua: "La verità è che questi tagli ai servizi arrivano perché la Lega e il Governo devono fare cassa dopo aver programmato milioni in riforme inutili, di pura propaganda e realizzate malamente, e perché devono mettere in ordine quei conti pubblici che loro stessi stanno portando al collasso. L'incompetenza al Governo, in Regione e a Roma, costa cara e la pagheranno tutta i cittadini, anche nei servizi . Perché non dice questo con chiarezza, caro assessore?"