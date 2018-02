Taccuino elettorale, tutti gli appuntamenti di giovedì

La Spezia - Domani, giovedì 8 febbraio, si terrà alle 18.30 allo Starhotel President di Genova in Corte Lambruschini 4, l'evento di coalizione del centrodestra, a cui prenderanno parte il sindaco di Genova, Marco Bucci, e il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, per la presentazione dei candidati alle prossime politiche. Per la Lega presenzieranno: Edoardo Rixi, candidato della Lega alla Camera nel collegio uninominale Liguria 4, capolista nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante; Sonia Paglialunga, candidata della Lega per il Senato nel listino proporzionale; Francesco Bruzzone, candidato della Lega per il Senato nel listino proporzionale; Sara Foscolo, candidata della Lega per la Camera nel collegio uninominale Liguria 2 e nei listini proporzionali Liguria 1 Ponente e Liguria 2 Levante; Daniela Segale, candidata della Lega alla Camera nel listino proporzionale Liguria 2 Levante; Paolo Ripamonti, candidato della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 1 Ponente. Sempre domani, Stefania Pucciarelli, candidata della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 3 Levante, presenzierà alle 18 a una conferenza dal titolo “esodo giuliano-dalmata e foibe: per non dimenticare” presso il Centro Salvador Allende di La Spezia (viale Italia 12).