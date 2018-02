Taccuino elettorale, tutti gli appuntamenti dei candidati

La Spezia - Tappa spezzina per il roadshow dall'assessore regionale allo Sviluppo economico, Edoardo Rixi: questo pomeriggio alle 15 sarà nella sede della Camera di Commercio Riviere di Liguria (piazza Europa 16) per illustrare le misure attivate negli ultimi due anni nonché anticipare i prossimi provvedimenti sul fronte dello sviluppo imprenditoriale ed economico del territorio. L’incontro è aperto a imprese, associazioni e a tutti gli interessati. Sempre nel pomeriggio odierno alle 18 presso la sede del comitato elettorale di LeU in via del Torretto 8. insieme a Lorenzo Schiavi (Nidil Cgil) e Luca Pastorino (candidato LeU) si parlerà di lavoro occupazione e diritto al reddito, provando a ragionare su alcune proposte concrete da mettere in campo.



Mercoledì alle 18 iniziativa elettorale al centro sociale "Barontini" di Sarzana con un incontro-dibattito con Massimo Caleo, candidato alla Camera dei Deputati nel nostro collegio uninominale per il Partito Democratico. Modererà Paolo Bufano. Seguirà un aperitivo. Tornando alla Spezia il 1° marzo al Bigeo di Piazza del Bastione, incontro con il Ministro dell'Ambiente Gianluca Galletti e il senatore Massimo Caleo organizzato dal movimento di Noi Cittadini per La Spezia di Loriano Isolabella,Simonetta Cozzani e Domenico Zito.



Sempre mercoledì alle 19 presso “Il Loggiato" a Sarzana (via Bonaparte 11), si terrà un incontro pubblico sulla Flat Tax: l’aliquota fiscale piatta con la quale il centrodestra intende rivoluzionare il sistema fiscale italiano.

All’evento, organizzato dalle candidate per il centrodestra nei collegi uninominali locali di Camera e Senato Manuela Gagliardi e Stefania Pucciarelli, parteciperà come relatrice Elisa Serafini: enfant prodige della divulgazione economica italiana, ex marketing manager di aziende nazionali e estere, volto noto televisivo e attualmente assessore al marketing territoriale, alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Genova. Tra i tanti riconoscimenti, Elisa Serafini ha vinto anche il premio di laurea dell’istituto Bruno Leoni come miglior tesi sulla Flat Tax.