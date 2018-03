Taccuino elettorale, l'ultimo giorno

La Spezia - Due le iniziative organizzate dal centrosinistra oggi venerdì 2 marzo per la chiusura della campagna elettorale nel collegio della Spezia. La prima è in programma a Sarzana, alla multisala Moderno, con inizio alle 18. La seconda si tiene alla Spezia, alle 19,30, in un locale di piazza del Bastione e si concluderà con un aperitivo. Tutte e due prevedono la partecipazione dei candidati del centrosinistra in corsa per Camera e Senato, Massimo Caleo, Juri Michelucci, Emiliana Orlandi e Raffaella Paita.



Liberi e Uguali terminerà la propria campagna elettorale questo pomeriggio all'interno del point di Via del Torretto 8, dove saranno presenti i candidati.