Taccuino elettorale, impegni sempre più fitti per tutti

La Spezia - Ultima settimana di campagna elettorale di Potere al Popolo, la lista della Sinistra presente alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Domani, mercoledì 28 febbraio dalle 8 alle 10.30 si terrà un volantinaggio presso il Cup spezzino dal titolo "La sanità non è un business", si proseguirà alle 11.30 con i lavoratori della Nidil Cgil, al fianco dei disoccupati mentre alle 15.30 i candidati spezzini di Potere al Popolo Edmondo Bucchioni, Martina Fornelli, Valerio Baldisserri e Francesco Pellegrotti incontreranno i rappresentanti l'Anpi provinciale della Spezia. Alle 18 presso il laboratorio Sasso Blu di via della Canonica si terrà il dibattito aperto dal titolo "La scuola può cambiare il mondo? Tra alternanze e eccellenze, tra intelligenze e saperi alziamo lo sguardo", con Catia Castellani (insegnante) e Filippo Vergassola (responsabile nazionale scuola e Università Giovani Comuniste/i), per discutere di scuola e istruzione pubblica, libera e laica. Giovedì 1° marzo alle 9.30 il volantinaggio a tema "La sanità non è un business" si terrà presso l'ospedale San Bartolomeo di Sarzana, mentre alle 10.30 i militanti e i candidati di Potere al Popolo incontreranno i cittadini sarzanesi in occasione del mercato settimanale. Nel pomeriggio alla Spezia, presso largo Cafferata, si terrà un gazebo informativo dalle 16 alle 19. Infine alle ore 21 Potere al Popolo incontrerà Mauro Alboresi, segretario nazionale Pcdi, presso il centro sociale "Barontini" di Sarzana. L'ultima giornata di campagna elettorale, di venerdì 2 marzo, vedrà un volantinaggio presso il mercato settimanale della Spezia a partire dalle 10.30. In serata alle 19.30 si terrà la festa di chiusura presso la "Skaletta Rock Club" di via Crispi, luogo che ha visto nascere la formazione spezzina di Potere al Popolo lo scorso dicembre, alla presenza di candidati, simpatizzanti e militanti alla quale tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.



Domani Stefania Pucciarelli, candidata al Senato della Repubblica per la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale locale, sarà alle 19 a Sarzana al “Loggiato" di Gemmi in via Bonaparte 11, per un incontro pubblico sulla Flat Tax: l’aliquota fiscale piatta con la quale il centrodestra intende rivoluzionare il sistema fiscale italiano.

All’evento, al quale sarà presente anche Manuela Gagliardi quale candidata del centrodestra al collegio uninominale locale della Camera dei Deputati, saranno altresì presenti anche i capilista dei partiti della coalizione: nel collegio plurinominale per la Camera, Roberto Cassinelli (FI), Stefano Balleari (FdI) e Andrea Costa (NcI), nel collegio plurinominale per il Senato, Sandro Biasotti (FI) e i candidati locali nelle liste plurinominali alla Camera, Patrizia Saccone (FI), Maria Grazia Fria (FdI), Lorenzo Viviani (Lega). Parteciperà come relatrice anche Elisa Serafini: enfant prodige della divulgazione economica italiana, ex marketing manager di aziende nazionali e estere, volto noto televisivo e attualmente assessore al marketing territoriale, alla cultura e alle politiche giovanili del Comune di Genova. Tra i tanti riconoscimenti, Elisa Serafini ha vinto anche il premio di laurea dell’istituto Bruno Leoni come miglior tesi sulla Flat Tax. All’incontro, aperto al pubblico e alla stampa, seguirà un aperitivo.



Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), domattina (28 febbraio) farà tappa in Alta Val di Vara. Alle 15 incontrerà l'Ordine degli assistenti sociali a Genova, per poi tornare alla Spezia per un aperitivo con gli amici dello Spezia Marathon. Alle 18.30 sarà a Levanto, al Caffé Roma, per un incontro con la cittadinanza. Successivamente prenderà parte all'incontro di coalizione in programma a Sarzana, da Gemmi. Giovedì 1° marzo Costa trascorrerà la prima parte della giornata alla Spezia, incontrando cittadini e commercianti. Nel pomeriggio, alle 17.30, il candidato incontrerà i cittadini a Deiva Marina, mentre alle 20.30 sarà a Borghetto Vara.