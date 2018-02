Taccuino elettorale, gli impegni del fine settimana

La Spezia - Domani mattina, dalle 10.30 in poi, Manuela Gagliardi (candidata per il centrodestra all’uninominale della Camera) e Stefania Pucciarelli (candidata per il centrodestra all’uninominale del Senato) incontreranno la cittadinanza del comune di Lerici. Visiteranno il mercato e le attività commerciali del Paese. Dalle 12.30, presso il Bar Perla, si terrà un rinfresco, aperto al pubblico, con tutti gli altri candidati della coalizione di centrodestra. Alle 11.30 Patrizia Saccone sarà all'Hotel Shelley delle palme per presentare il programma di Forza Italia. Dalle 17 entrambe le candidate, Manuela Gagliardi e Stefania Pucciarelli, saranno a Sestri Levante insieme a Giancarlo Giorgetti, Edoardo Rixi e Giovanni Toti per un confronto coi cittadini della Riviera.



Sabato 17 febbraio i candidati del Partito Democratico di Camera e Senato saranno presenti al gazebo dei Prati di Vezzano Ligure, alle 10.30 incontreranno i cittadini al mercato settimanale di Lerici; alle 15 saranno nel quartiere del Favaro per una iniziativa pubblica presso l’anfiteatro Largo Deportati Ebrei; i candidati al collegio Uninominale di Camera e Senato Caleo e Michelucci Alle 17.30 parteciperanno all’iniziativa della Lista Insieme al centro Barontini di Sarzana e alle 20 tutti sarannno all’incontro con i cittadini del quartiere di Pegazzano e di Fabiano organizzato presso il circolo Pd di Pegazzano.



Domenica 18 febbraio alle ore 18.30 Hotel Shelley e delle Palme via Biaggini 5, Lerici, il Popolo della Famiglia presenta i candidati.