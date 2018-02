Taccuino elettorale, gli impegni dei candidati

La Spezia - Massimo Caleo. candidato alla Camera nel collegio uninominale 6 della Spezia, darà il via mercoledì 21 febbraio, alle iniziative elettorali alle 10,30 nel comune di Casarza Ligure, con un doppio appuntamento: prima il volantinaggio al mercato, poi la visita al Consorzio sociale Tassano.

Poi ancora, Caleo approfondirà i temi riguardanti i diritti nell'incontro in programma alle 17 all'Urban Center, di via Carpenino, alla Spezia, nel convegno dal titolo "Contrastare le disuguaglianze". Previsti anche gli interventi di Anna Giacobbe, candidata Pd al Senato, e Lara Ghiglione, segretaria provinciale della Camera del lavoro

Tra gli altri appuntamenti in agenda, quello finale in Val Graveglia, al Circolo Arci, con l'incontro a partire dalle 20,30 con gli amici e i simpatizzanti del Pd di Riccò del Golfo, Pignone e Beverino.



Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di Noi con l'Italia nel collegio plurinominale Liguria 2, alle 21.00 sarà ad Arcola, al Bar il Ponte, per un incontro con i cittadini.