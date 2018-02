Taccuino elettorale, gli eventi dei prossimi giorni

La Spezia - Domenica 18 febbraio alle 18.30, Hotel Shelley e delle Palme (g.c.) via Biaggini 5, Lerici, il Popolo della Famiglia presenta i candidati. Lunedì 19 febbraio alle 18.30 a Sarzana presso il Bar Principe (Via della Pace, 1) il Presidente Giovanni Toti parteciperà all'incontro con i candidati della coalizione di centrodestra. Saranno presenti Manuela Gagliardi, candidata nell'uninominale alla Camera, e Stefania Pucciarelli, candidata nell'uninominale al Senato. Presenti anche i capilista dei partiti della coalizione: nel collegio plurinominale per la Camera, Lorenzo Cassinelli (FI), Stefano Balleari (FdI), Andrea Costa (NcI); nel collegio plurinominale per il Senato, Sandro Biasotti (FI), Giulia Bongiorno (LN), Antonio Opicelli (FdI); e i candidati locali nelle liste plurinominali alla Camera, Patrizia Saccone (FI), Maria Grazia Fria (FdI), Lorenzo Viviani (LN).



Domani alle 10.30, Stefania Pucciarelli, candidata della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 3 Levante, incontrerà i cittadini per un brunch al bar "Il Ponte" di Arcola, insieme ad altri candidati della coalizione di centrodestra alle prossime politiche. Alle 19, incontrerà la cittadinanza durante un'aperitivo al Marechiaro della Spezia (via Persio 75), insieme ad altri candidati della coalizione di centrodestra alle prossime politiche.