Taccuino elettorale, gli appuntamenti di mercoledì

La Spezia - Domani 21 febbraio i candidati alla Camera e al Senato del Partito Democratico saranno la mattina a Casarza Ligure al mercato settimanale, poi in visita alle realtà produttive locali; nel pomeriggio Massimo Caleo candidato all' uninominale Camera e Anna Giacobbe candidata al plurinominale Senato parteciperanno a una iniziativa presso l'Urban Center alle ore 17 "Contrastare le disuguaglianze, il futuro del Welfare", al quale interverrà Lara Ghiglione, in qualità di segretaria generale Camera del Lavoro Cgil La Spezia; alle 18 Raffaella Paita sarà a Varese Ligure per un incontro pubblico con i cittadini e tutti i candidati alle 20 saranno a una cena organizzata dal Pd di Beverino, Riccò del Golfo e Pignone in Val Graveglia.



Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), alle 21 incontrerà la cittadinanza di Arcola al Bar "Il Ponte" (Via Aurelia Nord, 1). Il giorno successivo, giovedì 22 febbraio, Costa incontrerà la popolazione di Luni alle 18 al Bar Corsi, a Serravalle di Luni.

Domani pomeriggio Manuela Gagliardi (candidata per il centrodestra all’uninominale della Camera) e Stefania Pucciarelli (candidata per il centrodestra all’uninominale del Senato) incontreranno la cittadinanza a Levanto. Dalle ore 19, presso il ristorante 'Le Clarisse', si terrà un rinfresco aperto al pubblico, al quale parteciperanno anche tutti gli altri candidati locali della coalizione di centrodestra.