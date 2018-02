Taccuino elettorale, gli appuntamenti del weekend

La Spezia - Domani Manuela Gagliardi, candidata alla Camera dei Deputati per la coalizione di centrodestra nel collegio uninominale locale, sarà alle 17.15 a Ceparana (Bolano), al Tennis Club di via G. Puccini 2 per un incontro coi cittadini. Alle 18 parteciperà all’incontro pubblico che si terrà nella sala polivalente di Piazza Garibaldi a Follo. Ad entrambi gli incontri parteciperanno Giovanni Toti e i candidati capilista dei partiti della coalizione: nel collegio plurinominale per la Camera, Lorenzo Cassinelli (FI), Stefano Balleari (FdI) e Andrea Costa (NcI), nel collegio plurinominale per il Senato, Sandro Biasotti (FI) oltre ai candidati locali nelle liste plurinominali alla Camera Patrizia Saccone (FI) e Maria Grazia Fria (FdI).



CasaPound Italia domani sarà invece a Sarzana con un banchetto informativo in Piazza Garibaldi, dalle 16 alle 19. Tutti i cittadini sono invitati a partecipare per conoscere il programma elettorale e le iniziative sul territorio.



Domenica 25 Febbraio, a Sarzana, il Club Forzista locale, organizza un gazebo elettorale, per le elezioni politiche del 4 Marzo prossimo. L'iniziativa, cui parteciperà il candidato di Forza Italia, al plurinominale della Camera, Roberto Cassinelli, si svolgerà in Piazza Matteotti, dalle 15 alle 18.30.