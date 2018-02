Taccuino elettorale, gli appuntamenti dei prossimi giorni

La Spezia - La Lega Nord incontrerà domani cittadini, simpatizzanti e sostenitori per illustrare il programma del centrodestra, in sostegno dei nostri candidati al Senato, Stefania Pucciarelli, ed alla Camera, Lorenzo Viviani, mercoledì 14 dalle ore 16 alle 18 in Largo Caffarata, di fronte Zara, e sabato 17 dalle 16 alle 18 in Piazza Sant’Agostino.



Prosegue anche la campagna elettorale di Potere al Popolo, la lista della Sinistra candidata alle elezioni politiche del prossimo 4 marzo. Mercoledì alle 21 sarà la volta di Paolo Ferrero, già segretario nazionale di Rifondazione Comunista e attuale vicepresidente della Sinistra Europea, che parteciperà a un dibattito presso l'Officina Rossa - Spazio Popolare di Luni assieme Edmondo Bucchioni, Catia Castellani, Martina Fornelli, Valerio Baldisserri e Francesco Pellegrotti, i candidati ai candidati spezzini nei collegi di Camera e Senato.



Ferrero spiegherà le origini e il programma della nuova formazione politica nata dal basso in un percorso che non finirà la sera delle elezioni, ma che proseguirà in tutto il territorio nazionale per costituire una piattaforma di sinistra in grado di fronteggiare le derive neo liberiste dell'attuale centrosinistra e arginare una destra sempre più estremista e violenta.