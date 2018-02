Taccuino elettorale, gli appuntamenti dei candidati per martedì 20 febbraio

La Spezia - Domani martedì 20 febbraio 2018 i candidati alla Camera e Senato del Partito Democratico saranno al mattino al mercatino settimanale di via Prosperi a Mazzetta, per incontrare i cittadini; nel pomeriggio saranno alla assemblea pubblica sempre nel quartiere di Mazzetta presso il centro anziani di via Padre Giuliani. Alle 20 il programma prevede un incontro a Sarzana alla Crociata in località Due Laghi. Alle 21 saranno al centro sociale di Castelnuovo per una assemblea pubblica con i cittadini di Castelnuovo Magra e di Luni.



Le vertenze Coopservice e Italy Emergenza: Liberi e Uguali ne discute alle 21 presso il point di Via del Torretto 8. Ospiti della serata Vincenzo Muratore, candidato alla Camera per Liberi e Uguali e operatore Coopservice, Alberto Bruni di Italy Emergenza, Luca Comiti, segretario Filcams CGIL La Spezia e membro della Segreteria della Camera del Lavoro, Alessandra Guazzetti, segretaria funzione pubblica CGIL e responsabile sanità pubblica e privata. Modera Andrea Licari, coordinatore Possibile La Spezia. Sempre domani, i candidati di Liberi e Uguali saranno impegnati in un volantinaggio al mercato di Migliarina e a seguire presso Fincantieri.



Andrea Costa, candidato alla Camera come capolista di 'Noi con l'Italia' nel collegio plurinominale Liguria 2 (La Spezia-Genova), incontrerà i cittadini a Brugnato, alle 18, presso il Centro congressi 'C. Vitale' (Circonvallazione Nord 6) e, alle 21, a Calice al Cornoviglio, presso il ristorante Stella Alpina.



Dalle 9 alle 12, Lorenzo Viviani, candidato della Lega alla Camera nel listino proporzionale Liguria 2 Levante, e Stefania Pucciarelli, candidata della Lega per il Senato nel collegio uninominale Liguria 3 Levante, incontreranno i cittadini e i commercianti al mercato di Migliarina.