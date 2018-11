Sulla Napoleonica risposta netta: "Chiedetene conto alla Provincia"

Il sindaco Peracchini sottolinea la competenza di Via Veneto, ma le preoccupazioni dei cittadini rimangono.

La Spezia - "Il divieto di transito oltre le 20 tonnellate viene disatteso sistematicamente". Sono preoccupati di un cedimento della Napoleonica proprio nel primo tratto dopo Fabiano, quello regolato da un semaforo provvisorio, i cittadini del ponente cittadino. Lo stato di Viale Nicolò Fieschi è precario, un eventuale crollo taglierebbe fuori Marola per prima dal resto della Spezia. Chiedono quindi un intervento urgente i cittadini della borgata, rappresentati da Stefano Faggioni: "Rischiamo davvero di essere isolati".



Oggi c'era il sindaco Pierluigi Peracchini ad affrontare le questioni dei residenti e delle associazioni. "Dovete chiedere alla Provincia, quella strada non é di competenza del Comune", la risposta lapidaria del primo cittadino che in pochi gradiranno in platea. Anche perché il richiamo alla competenza esclusiva di Via Veneto è ribadito anche per i successivi rilievi: la curva da poco allargata per cui mancano i raccordi per metterla in sicurezza, gli attraversamenti pedonali e la scarsa segnaletica. "E' sempre un appalto della Provincia". La palla nel campo di Giorgio Cozzani, intanto i cittadini sperano non succeda nulla di grave. "Ma l'amministrazione comunale si faccia portavoce delle richieste dei cittadini presso la Provincia indipendentemente dalle responsabilità - l'allarme di Faggioni - Qui si rischia che ci scappi il morto un giorno".