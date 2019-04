Stuzzicato in consiglio, torna a parlare Guerri: "Non devo essere io a dirimere il caso-Caratozzolo"

La Spezia - Probabilmente il siparietto di ieri sera ha rappresentato la classica goccia che fa tracimare il vaso. E dopo tanto silenzio istituzionale, Giulio Guerri prende parola, per rispondere agli strali arrivati ieri in apertura di seduta, prima dal pervicace Fabio Cenerini, poi dalla consigliera Pd Federica Pecunia e naturalmente dall'ex amico e collega Massimo Caratozzolo detto Baldino, che ad un certo punto ha migrato dai banchi della maggioranza a quelli dell'opposizione in circostanze a dir poco anomale per chi segue da vicino la vita dei consigli comunali di Piazza Europa. Nessuna parola ieri, anche perchè il ruolo impone assoluta parzialità, mentre oggi il Presidente del Consiglio Comunale decide di intervenire: "Rilevo la necessità di intervenire per chiarire la verità rispetto ad attacchi gratuiti ed ultimatum irricevibili che mi sono stati mossi per la mancata risoluzione, ad oggi, della "questione- Caratozzolo". Tengo a precisare che essa va risolta sulla base degli elementi agli atti e nel rispetto della Legge, dello Statuto e del Regolamento. Non posso essere io a dirimere, in qualità di Presidente, la questione, in quanto "direttamente interessato alla vicenda", come rilevato anche dal Segretario Generale nel suo parere dell'8 aprile scorso. Pertanto mi attengo rigorosamente al rispetto delle regole, cosa che non significa che vi sia un vuoto di potere decisionale, come ben sanno i colleghi consiglieri comunali. Le norme stabiliscono infatti l'esistenza di figure istituzionali incaricate di esercitare in sua sostituzione le funzioni del Presidente in casi di necessità. E questo è proprio uno di quei casi".