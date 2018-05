Striscione fascista, Comitato Resistenza: "Applicare leggi Scelba e Mancino"

La nota: "Reagire a queste provocazioni".

La Spezia - Il Comitato Provinciale Unitario della Resistenza esprime forte preoccupazione per lo striscione contro l’Anpi affisso in città da Lotta Studentesca.



"Occorre reagire a queste provocazioni - si legge in una nota - realizzando quella vocazione antifascista a cui è ispirata l’intera costituzione e applicando la Legge 20 giugno 1952, n.645, nota come legge “Scelba” e la Legge 25 giugno 1993, n. 205 nota come legge “ Mancino”.

Il Comitato giudica del tutto inaccettabile ogni uso strumentale della memoria storica della Resistenza, in una Città e in una Provincia che sono rispettivamente medaglia d’argento al valor militare e medaglia d’oro al merito civile e medaglia d’oro al valore militare, respinge ogni indebito tentativo di appropriazione di essa da parte di chiunque , ritenendo viceversa che la Resistenza sia patrimonio comune e perciò condiviso da tutti gli italiani , secondo quanto sancito dalla Costituzione".