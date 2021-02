Stop al carbone, Forcieri: "Una pantomima per agevolare l'approvazione della centrale a gas"

La Spezia - "La pronta risposta del direttore generale del ministero dell’Ambiente che ribadisce la fine dell’uso del carbone nella centrale Enel della Spezia nel 2021, conferma la nostra valutazione che si trattava di una pantomima! Lo spauracchio della continuazione a bruciare carbone è stato utilizzato nel tentativo, alquanto maldestro a nostro parere, di agevolare l’approvazione di realizzare una nuova centrale a gas. In proposito vogliamo ribadire con forza la nostra ferma e netta contrarietà a tale ipotesi. Non c’è più spazio per costruire una nuova centrale a combustibili fossili in riva al mare e in un’area cittadina densamente abitata". Lorenzo Forcieri, consigliere comunale di Alleanza Civica-AvantInsieme, commenta così l'ultimo coup de théâtre sulla vicenda della dismissione della centrale spezzina.



"Confidiamo che Enel abbandoni quanto prima questo insensato progetto - prosegue Forcieri a nome del gruppo - e accetti di confrontarsi con la comunità locale per concordare la transizione ecologica dell’area per un suo diverso utilizzo verso insediamenti produttivi green e smart. Ribadiamo che la città ha bisogno di quell'area per sviluppare un polo tecnologico di green e smart economy, che si integri con lo sviluppo della cantieristica nautica, con il tessuto di industria altamente specializzata, anche legata al settore militare, presente sul territorio e che non cozzi contro la sua vocazione turistica scoperta negli ultimi anni grazie alle crociere. Vogliamo un futuro in cui si preveda occupazione di alto livello qualitativo, in cui il nostro polo universitario diventi volano e cinghia di trasmissione tra passato e futuro. Facciamo appello al ministro Orlando, al presidente Toti e a tutti i parlamentari e consiglieri regionali spezzini, affinché sostengano questa idea di futuro e non si prestino ad un continuo ritorno al passato, come in un interminabile gioco dell’oca di cui la città è ormai veramente stanca", conclude Forcieri.