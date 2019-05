Stati generali di Liguria popolare al Teatro civico

La Spezia - "Liguria Popolare” ha organizzato un convegno che si svolgerà Domenica 12 maggio prossimo alle ore 10 presso il Teatro Civico della Spezia.

“A questo importante incontro, che imprime un forte segno a livello politico e amministrativo, parteciperanno il Presidente di Liguria Popolare Andrea Costa, il Capogruppo Nci-Usei Camera dei Deputati Maurizio Lupi, il Capogruppo di Liguria Popolare in Consiglio Regionale Gabriele Pisani, Matteo Campora Assessore all’Ambiente del Comune di Genova e il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti” – fanno sapere i Consiglieri Regionali di “Liguria Popolare”Andrea Costa e Gabriele Pisani – “Inoltre saranno presenti gli amministratori e i candidati di “Liguria Popolare” che si renderanno disponibili per un confronto costruttivo su varie tematiche che stanno a cuore ai cittadini e che spaziano da questioni territoriali, sociali, economiche e produttive. L’impegno di “Liguria Popolare” è quello di portare un contributo concreto all’interno di una visione civica volta a realizzare il bene comune e a sostenere gli interessi dei cittadini per concretizzare e attuare il progetto di inclusione. Il cammino di “Liguria Popolare” è aperto a tutti gli amici che vogliono contribuire al continuo miglioramento mettendosi a disposizione per il raggiungimento del bene collettivo. Lo spirito di condivisione e collaborazione anima la nostra comunità di “Popolari” che sta nascendo e si sta sviluppando ovunque sul nostro meraviglioso e amato territorio ligure. Il movimento di “Liguria Popolare” vuole andare oltre i confini e gli schemi di appartenenza partitica per unire diverse persone con svariate sensibilità politiche, ma che condividono la voglia di fare l’interesse della collettività. Questa giornata di condivisione rappresenta un momento fondamentale di costruzione collettiva e per creare insieme una forza propulsiva aggregante e in grado di unire i principi moderati che ci appartengono e determinano la nostra storia”.