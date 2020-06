Spiagge e solarium per Porto Venere. Le proposte al Comune

La Spezia - “Nuovi spazi da destinare alla balneazione e all'uso solarium”. E' la proposta dei consiglieri comunali di opposizione in Comune a Porto Venere che hanno elencato alcuni punti che, a loro dire, potrebbe rappresentare soluzioni ottimali in vista di una stagione turistica “stravolta” per la convivenza con il coronavirus.

A firmare le proposte sono Fabio Carassale, Francesca Sacconi Saul Carassale e Franco Talevi che precisano: “Prendiamo atto delle problematiche relative alla gestione dei flussi in relazione alla fruizione delle spiagge libere ed al mantenimento delle distanze di sicurezza. Ci diamo l’obiettivo di dare un concreto contributo al rispetto delle norme salvaguardando tanto il diritto di fruizione di tutti i cittadini, siano essi residenti e/o turisti, e cercando di non aumentare i costi a carico dell’amministrazione comunale in relazione alla vigilanza si propone, quantomeno in relazione alla imminente stagione estiva “emergenziale” di destinare nuovi spazi ad uso solarium e balneazione”.



Dall'opposizione propongono di: “rendere disponibili e fruibili nuovi spazi in ogni frazione comunale: per Fezzano rendere fruibile la costa e la spiaggia detta “dei muscolai” nel seno di Panigaglia per un fronte mare di circa 80 ml, per Le Grazie rendere fruibile il paiolato della nuova passeggiata “Otello Braccini” per un fronte mare di circa 100 ml. Per Porto Venere rendere fruibile attraverso la necessaria operazione di ricostituzione / ripascimento la spiaggia detta “della sule” , per un fronte mare di circa 70 ml, anche in relazione alla messa in sicurezza del muraglione stradale”.

Non mancano le proposte anche per la Palmaria: “Per l'isola, dove gli spazi potrebbero garantire maggiore tranquillità di fruizione, è raccomandabile garantire una idonea manutenzione e pulizia dei tratti di litorale attualmente sotto utilizzati come ad esempio la spiaggia del Saladero e quella del Terrizzo”.



I consiglieri di Porto Venere bene Comune nel testo della mozione sottolineano: “Chiediamo all’Amministrazione Comunale di impegnarsi nelle seguenti attivita’: attivarsi con urgenza verso tutti gli enti interessati e competenti (Demanio, Capitaneria, Autorita’ Portuale, Arpal, ecc.) per rendere ufficialmente fruibili i sopraddetti nuovi spazi ad uso solarium e per la balneazione. Chiediamo inoltre di attivarsi per l’esecuzione dei dei minimi interventi necessari per la fruizione sicurezza di detti spazi, anche anche attraverso l’appalto in corso d’opera relativa ai ripascimenti annuali. In relazione alla alla balneazione, balneazione, attivarsi per il controllo della qualità delle acque per i nuovi nuovi siti siti indicati dove il servizio non è al momento attivo”.