Spezia non è Bibbiano, ma ci sarà una verifica sugli affidi

La Spezia - I fatti di Bibbiano, la loro strumentalizzazione e le certezze sul corretto funzionamento dei Servizi sociali municipali hanno scandito il lungo dibattito che si è svolto ieri in Sala consiglio nel corso della discussione della mozione con la quale i consiglieri della Lega e Patrizia Saccone chiedevano all'amministrazione di fornire in commissione tutti i dati necessari per approfondire le tematiche legare all'affido familiare e alla tutela dei minori.



La presentazione della mozione è toccata a Lorella Cozzani che ha esordito affermando come quello dei minori e degli affidi sia un "tema poco considerato dalla politica". "A Bibbiano è stata scritta una pagina orribile della storia del nostro Paese: si mirava al guadagno falsificando le carte sulla pelle di bambini e famiglie. Con le parcelle gonfiate da parte degli psicologi si stima un danno economico di 200mila euro e c'è un sindaco, esponente del Partito democratico, indagato per concorso in abuso d'ufficio. A Bibbiano c'era un vero e proprio sistema tra politica e cooperative. Con questo documento chiediamo all'amministrazione di approfondire l'argomento in commissione consiliare e sollecitiamo il parlamento a istituire la commissione d'inchiesta che era stata annunciata quando eravamo al governo, ma che ora sembra non interessare più al Movimento cinque stelle".

Saccone ha parlato di "quadro generale allarmante" a livello nazionale, parlando di 26mila bambini e ragazzi in affido, "una materia di stretta competenza comunale che vogliamo monitorare a salvaguardia dei giovanissimi della nostra comunità".



Dall'altra parte della barricata - anche se i toni sono quasi sempre rimasti entro i limiti del civile dibattito - Marco Raffaelli ha preso la parola per conto del Pd, indirettamente chiamato in causa dalle premesse della mozione.

"Ho un dubbio che riguarda la disconnessione tra la prima parte della mozione e il dispositivo. Non è automatico che siccome a Bibbiano sono accaduti fatti del genere si chieda di controllare cosa accade alla Spezia: mi fiderei degli uffici e dell'amministrazione, fossi in maggioranza. Ecco allora che si scopre il giochino: contestualizzare a livello locale un argomento sfruttando la risonanza di una questione nazionale. Se ci saranno conferme giudiziarie è giusto che ognuno paghi il suo. Ma questo non è successo con chi ha messo in moto la macchina del fango che ha sovrapposto due filoni, legando direttamente il sindaco di Bibbiano ai crimini che sono attribuiti ad altre persone".

A smorzare la necessità della trattazione dell'argomento anche Massimo Lombardi, di Spezia bene comune: "Da sempre gli affidi sono gestiti in modo esemplare alla Spezia. Non esiste un problema nella nostra città".

"Chiediamo di riferire alla commissione la situazione: non c'è nulla di male a chiedere una verifica - ha risposto per il Carroccio Simone Vatteroni -. Sul piano politico si può pensare come si vuole, ma a Bibbiano è stato creato un sistema per allontanare i bambini dalle famiglie e guadagnare da questo. Non sono stato io, bensì il capo politico del M5S, a rilasciare dichiarazione come "Mai col partito di Bibbiano", salvo poi costruirci una alleanza di governo, dando la delega su questo argomento a una ministra del Pd, poi passata a Italia viva".

Il socialista Paolo Manfredini ha chiesto di limitare le strumentalizzazioni: "I colpevoli vanno certamente puniti. In compenso fatico a pensare che qua ci siano rischi di reati del genere e sono convinto che l'assessore Giorgi interverrebbe".

Per il popolare Andrea Costa è normale che i fatti di cronaca nazionale inneschino discussioni in consiglio comunale: "La mozione è sobria, non c'è strumentalizzazione. E' vero: non si può parlare di responsabilità politica diretta, e infatti non è scritto da nessuna parte".

Per la prima volta dal gruppo misto ha preso la parola Federica Pecunia, di Italia viva: "Se l'interesse era quello di valutare i nostri Servizi sociali non serviva venire in consiglio. Volevate forse attaccare il M5S? Peccato che le due colleghe del Movimento cinque stelle il 20 luglio hanno presentato una interrogazione sugli affidi all'assessore Giorgi, senza sollevare inutili polemiche".

Da Guido Melley è arrivata la condanna della trasformazione di una vicenda penale in scandalo mediatico e in un gioco al massacro iniziato dai leader di Lega e M5S. Loro che avrebbero dovuto essere esempio", mentre Gino De Luca ha sottolineato l'importanza della pratica degli affidi, che, in base ai dati riportati, in Italia funziona meglio che in altri Paesi europei grazie alla tenuta del tessuto familiare.

"Mi rifiuto di associare i fatti a un partito. Altrimenti la Lega dovrebbe essere il partito dei 49 milioni, il Movimento cinque stelle quello che dialogava con mafia capitale... si tratta di scivoloni che accadono all'interno dei partiti che governano. Ho chiesto ai sostenitori della lista cosa pensano del dispositivo e mi hanno risposto che l'approfondimento è sempre positivo. Quindi voterò a favore della mozione".



Del Turco

Già chiesto e ottenuto risposta da assessore. Mozione fine a se stessa per parlare di altro. Ma non ci sto. C'eravamo, Bonafede ha lanciato task force per verificare altrove. Ma c'è stato un rallentamento. I partiti hanno strumento per allontanare, fare pulizia.

Ancora dal Pd Luca Erba ha definito "agghiacciante" la vicenda di Bibbiano, sostenendo però che "accostare l'approfondimento sull'operato dei nostri Servizi a quanto accaduto in Emilia è un terreno molto scivoloso".

La grillina Jessica De Muro ha individuato negli interventi dei leghisti lo scopo strumentale della mozione rimarcando di aver già chiesto a fine luglio i dati relativi agli affidi e di averli ricevuti nelle scorse settimane.

Fabio Cenerini ha stigmatizzato l'abitudine a ragionare per tifoserie, e ha sostenuto che l'accostamento con il Pd è stato un grave errore. "Spesso - ha detto - ci accorgiamo di quanto manchi la vera politica: ho sempre manifestato la mia ammirazione per i leader del passato, come Almirante, Craxi, Andreotti e anche Berlinguer", ha concluso strappando un sorriso a tutta l'aula.



Dai banchi della giunta è intervenuta anche l'assessore Giulia Giorgi, con delega alle Politiche sociali e alle Politiche giovanili.

"Poche volte si è parlato di questi temi e per questo reputo ottima la mozione presentata. Vogliamo dirlo che il lavoro che facciamo è buono, anche se non facile. Negli ultimi anni le famiglie sono cambiate, la conflittualità è alta. Nel 2019 abbiamo 150 bambini in più seguiti dagli assistenti rispetto all'anno scorso. Serve maggiore attenzione a come si gestiscono certe tematiche e per questo ho chiesto ad Anci che ci siano focus per gli amministratori e non solo per i tecnici sulla gestione di alcune pratiche. A Bibbiano la politica ha avuto la colpa di aver delegato all'esterno un servizio di diretta competenza. Noi abbiamo assunto un coordinatore pedagogista. Negli ultimi tre anni, grazie al lavoro di tecnici e dirigenti, sono stati ridotti gli allontanamenti e continueremo su questa strada con grande attenzione alla consistenza dell'organico: abbiamo sei assistenti sociali che lavorano con i minori e che mensilmente verificano lo stato dei bambini nelle strutture. Sono orgogliosa di quello che facciamo".



La leghista Federica Paita ha ripercorso i reati contestati ad amministratori e professionisti a Bibbiano, ricordando alla minoranza di non aver utilizzato toni pacati quando il consiglio comunale ha parlato del decreto Pillon, mentre il capogruppo Lorenzo Viviani ha sottolineato come la mozione fosse stata presentata prima della crisi di governo: "La politica deve assumersi le sue responsabilità. Abbiamo visto che le cooperative e le onlus hanno delle macchie, mentre in parlamento abbiamo assistito allo stop alla commissione bicamerale di inchiesta che era stata sostenuta anche dal M5S. La mozione e la commissione parlamentare nascono solamente dall'esigenza di dare una risposta".



Diatribe politiche a parte, al momento del voto la mozione è stata approvata con 17 voti favorevoli (quelli della maggioranza più Caratozzolo) mentre i 10 membri dell'opposizione si sono astenuti.