Spezia in piazza contro il fascismo: "Solidarietà al centro"

L'appello di Anpi, Arci, Cgil e Libera. Appuntamento alle 16.00 in Piazza Sant'Agostino.

La Spezia - Si svolgerà sabato 10 febbraio, alle ore 16.00, in Piazza Sant’Agostino alla Spezia, la manifestazione “Mai più fascismi: firma anche tu l’appello nazionale” indetta da Anpi, Cgil, Arci e Libera che si svolgerà in tutte le città di Italia. Un presidio con raccolta firme per un appello rivolto a tutte le Istituzioni democratiche.



L'appello: “Nella società e sul web si moltiplicano organizzazioni neo fasciste: violenza, odio, xenofobia e razzismo. Un fenomeno che riguarda il nostro Paese, tutta Europa e il mondo. Bisogna essere uniti affinché lo Stato manifesti pienamente la sua natura antifascista, per vietare la presentazione alle elezioni di liste neo fasciste e neo naziste, per chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neo fasciste e neo naziste, per risposte umane a idee disumane. Per mettere al centro la persona, la vita e la solidarietà. Contro ogni fascismo dobbiamo dire mai più”.”