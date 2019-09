Spezia Dinamika si struttura sul territorio spezzino

La Spezia - Il neonato Movimento politico giovanile ‘Spezia Dinamika’ va a Congresso per darsi una propria organizzazione intera. I giovani spezzini avevano già previsto e disciplinato questo momento appena nati, e come previsto dal regolamento provvisorio questo sabato a partire dalle ore 14.45 il Movimento sarà impegnato nel eleggere 5 cariche interne, tra cui quella di Segretario del Movimento.

I membri dovranno anche ratificare il testo dello Statuto del Movimento che sarà la carta fondamentale per il funzionamento di Spezia Dinamika, successivamente potranno votare il Tesoriere, il Presidente dell’Assembea, il Garante e i 3 membri del Comitato di Seconda Istanza delle Liti.

Inoltre si dovrà eleggere il Segretario del Movimento per i prossimi 4 anni, tale figura verrà scelta tramite lo strumento delle Primarie aperte a tutti i cittadini residenti sul territorio provinciale che condividono i valori e i gli obiettivi di Spezia Dinamika. A contendersi la leadership del neonato soggetto politico saranno due tra i fondatori, il primo è Houssem Dalhoumi laureato in scienze politiche e volontario nel sociale; il secondo è Lorenzo Mascolo studente di scienze dell’educazione ed operatore ludico per una Onlus.

“Abbiamo discusso a lungo su come impostare la nostra organizzazione interna e del rapporto che vogliamo avere con i cittadini - dichiara Mascolo- e abbiamo optato nel seguire l’idea della democrazia aperta e partecipa, quella americana per intenderci. Vogliamo lanciare un segnale forte e chiaro ai cittadini e mettere in gioco la guida del Movimento - continua l’ideatore di SDK- la politica come la vogliamo noi giovani dev’essere trasparente come una casa di vetro e noi lo siamo”.

Coloro che hanno intenzione di partecipare alle elezioni dovranno preregistrarsi su un modulo online ed è richiesto un contributo di 2 Euro che servirà a coprire parzialmente le spese di organizzazione del Congresso.

I lavori congressuali si svolgeranno sabato 28 settembre dalle 14.45 nei locali del Circolo Fantoni in piazza Brin.

Gli ospiti del Congresso saranno Matteo Bellegoni collaboratore della fondazione Giuseppe di Vittorio, Camilla Monfroni Assessore alle politiche giovanili del Comune di Arcola, Simone Vatteroni Presidente della Commissione sicurezza del Comune capoluogo, Milo Campagni Presidente dell’ass La Piazza Comune e infine Umberto Raschi Consigliere del Comune di Sarzana.

Spezia Dinamika tratterà i dati sensibili della registrazione ai sensi della normativa vigente.