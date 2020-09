Sostegno ad Agata dal ministro Guerini

La Spezia - Passaggio spezzino per il Ministro della Difesa Lorenzo Guerini che, in un video al fianco di Ilario Agata pubblicato sulla pagina Facebook di quest'ultimo, esprime sostegno alla sua candidatura come Consigliere Regionale alle Elezioni del 20 e 21 settembre.

"Grazie al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini per queste sue importanti parole di sostegno alla mia candidatura - afferma Agata -. Insieme al Ministro abbiamo anche fatto il punto su alcune partite aperte molto importanti che riguardano il comparto della Difesa sul nostro territorio, con un impegno comune di coordinamento e collaborazione".